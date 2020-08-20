Режисерам радять відмовитися від сцен сексу, аби захистити акторів від коронавірусу. Режисерам пропонують черпати натхнення з класичних старих фільмів, коли секс на екрані був заборонений.

Відповідно пропозицію запропонувала професійна асоціація режисерів Великобританії, йдеться у The Guardian.

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Керівництво пропонує фільм на кшталт "Касабланки" використовувати, як натхнення для інтимних сцен. Також повідомляється, що професійна асоціація режисерів у Британії, запропонували кілька креативних альтернатив, щоб уникнути сексуальних сцен із фізичною взаємодією.

У правилах пропонують, щоб актори частини тіла зображували "рухомими під ковдрою". Або, наприклад, показати "двері спальні, залишивши глядача додумувати те, що відбувається за ними самостійно".



Режисери радять відмовитися від сцен сексу в період коронавірусу

Режисерам пропонують знайти натхнення, переглянувши класичні фільми, такі як "Це сталося однієї ночі" або "Касабланка", які були зняті за кодексом Хейса, який був запроваджений у 1930-х роках. В той час зображення сексу на екранах в Голлівуді заборонялося.

Білл Андерсон, який керував епізодами серіалу "Доктор Хто" визнав, що такі шоу, як "Я можу знищити тебе" та "Звичайні люди", які містять кілька сцен сексу, не дотримуватимуться правил.

"Протягом наступних кількох місяців ми повинні творчо підійти до зображення близькості. Треба переглянути наш матеріал і намагатися зробити його безпечним у сучасному кліматі", – зазначила режисерка серіалу "Корона" Джессіка Гобс.

Зазначимо, що від початку пандемії у світі виявили 22 325 761 інфікованого SARS-CoV-2. Натомість 14 257 306 пацієнтів одужали. Але 786 258 хворих померли від ускладнень.

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