Режиссерам советуют отказаться от сцен секса, чтобы защитить актеров от коронавируса. Режиссерам предлагают черпать вдохновение из классических старых фильмов, когда секс на экране был запрещен.

Соответственно предложение выдвинула профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании, говорится в The Guardian.

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Руководство предлагает фильм вроде "Касабланки" использовать, как вдохновение для интимных сцен. Также сообщается, что профессиональная ассоциация режиссеров в Британии, предложили несколько креативных альтернатив, чтобы избежать сексуальных сцен с физическим взаимодействием.

В правилах предлагают, чтобы актеры части тела изображали "движущимися под одеялом". Или, например, показать "дверь спальни, оставив зрителя додумывать происходящее за ними самостоятельно".

Режиссеры советуют отказаться от сцен секса в период коронавируса

Режиссерам предлагают найти вдохновение, просматривая классические фильмы, такие как "Это случилось однажды ночью" или "Касабланка", которые были сняты по кодексу Хейса, который был введен в 1930-х годах. В то время изображение секса на экранах в Голливуде запрещалось.

Билл Андерсон, который руководил эпизодами сериала "Доктор Кто" признал, что такие шоу, как "Я могу уничтожить тебя" и "Обычные люди", которые содержат несколько сцен секса, не будут следовать правилам.

"В течение следующих нескольких месяцев мы должны творчески подойти к изображению близости. Надо пересмотреть наш материал и пытаться сделать его безопасным в современном климате", – отметила режиссер сериала "Корона" Джессика Гоббс.

Отметим, что с начала пандемии в мире обнаружили 22 325 761 инфицированного SARS-CoV-2. В то же время 14 257 306 пациентов выздоровели. Но 786 258 больных умерли от осложнений.

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