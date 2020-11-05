5 листопада відзначає день народження засновниця знаменитого клану Кардашян-Дженнер: зіркова матуся Кріс Дженнер святкує своє 65-річчя. З цієї нагоди її привітала донька Кім Кардашян.

Світська левиця опублікувала у своєму інстаграмі зворушливий допис, який прикріпила ніжними кадрами, на якому вона позує зі своєю зірковою мамою.

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"Мамочка!!! Сьогодні вам 65 років, і ви ніколи не виглядали так прекрасно! Я, чесно кажучи, не знаю, як вам це вдається! Ви робите життя таким легким, виховуючи 6 дітей та керуючи імперією, будучи найуважнішою мамою та найкращою подругою! Я назавжди вдячна за життєві навички, яких ви нас усіх навчили. Дякуємо за те, що ви є найкращим прикладом і прищепили нам нашу трудову етику та подарували нам стільки любові. Сказати просто я люблю вас – недостатньо. З днем народження", – написала Кардашян.

Кріс Дженнер одразу відповіла на такий відвертий та щирий допис доньки зворушливими словами: "Я люблю тебе понад міру".

Варто зазначити, що на світлинах зіркова матуся зовсім не виглядає на свій вік, а завдяки стильній зачісці та макіяжу, виглядає досить стильно та привабливо.

Що відомо про Кріс Дженер

Кріс Дженнер – засновниця американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", у якому 10 років показувала світові на показ життя усіх членів своєї сім’ї.

У першому шлюбі народила трьох дочок і сина: Кортні, Кім, Хлої і Роба, а після розлучилася з чоловіком, зрадивши йому з колишнім футболістом Тодом Уотерманом.

У 1991 році Кріс вдруге вийшла заміж. Її обранцем став Брюс Дженнер, який після розлучення у 2013 році змінив стать і ім'я на Кейтлін. Від Брюса зірка народила двох дочок – Кендалл і Кайлі.