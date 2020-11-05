5 ноября отмечает день рождения основатель знаменитого клана Кардашян-Дженнер: звездная мама Крис Дженнер празднует свое 65-летие. По этому случаю ее поздравила дочь Ким Кардашян.

Светская львица опубликовала в своем инстаграме трогательное сообщение, которое подкрепила нежными кадрами, на которых она позирует со своей звездной мамой.

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"Мамочка!!! Сегодня тебе 65 лет, и ты никогда не выглядела так прекрасно! Я, честно говоря, не знаю, как тебе это удается! Ты делаешь жизнь такой легкой, воспитывая 6 детей и управляя империей, будучи самой внимательной мамой и лучшей подругой! Я навсегда благодарна за жизненные навыки, которым ты нас всех научила. Спасибо за то, что ты являешься лучшим примером и привила нам нашу трудовую этику и подарила нам столько любви. Сказать просто я люблю тебя – недостаточно. С днем рождения", – написала Кардашян.

Крис Дженнер сразу ответила на такое откровенное и искреннее сообщение дочери трогательными словами: "Я люблю тебя безмерно".

Стоит отметить, что на фотографиях звездная мамочка совсем не выглядит на свой возраст, а благодаря стильной прическе и макияжу выглядит довольно стильно и привлекательно.

Что известно о Крис Дженнер

Крис Дженнер – основатель американского реалити-шоу "Семейство Кардашян", в котором 10 лет показывала миру жизни всех членов своей семьи.

В первом браке родила трех дочерей и сына: Кортни, Ким, Хлое и Роба, а после развелась с мужем, изменив ему с бывшим футболистом Тодом Уотерманом.

В 1991 году Крис во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал Брюс Дженнер, который после развода в 2013 году сменил пол и имя на Кейтлин. От Брюса звезда родила двух дочерей – Кендалл и Кайли.