Минулого тижня світській левиці Кім Кардашян виповнилось 40 років. З нагоди ювілею сім'я влаштувала для зірки вечірку, яка продовжилась на приватному тропічному острові. Іменинниця не стала хизуватися всіма розкішними подарунками, натомість показала лише сюрприз від чоловіка Каньє Веста, який розчулив мережу.

Гучна вечірка іменинниці Кім Кардашян на приватному острові у розпал пандемії коронавірусу викликала хвилю обурення в мережі. Однак подарунок від репера Каньє Веста зумів пом'якшити гнів прихильників. Його зірка показала 190-мільйонній аудиторії в інстаграм-профілі.

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Цього разу чоловік не став обдаровувати кохану речами від преміальних будинків мод, яких у гардеробі знаменитості вдосталь. Каньє Вест підготував чуттєвий подарунок, викликавши сльози в Кім Кардашян. Він подбав про створення тривимірної голограми батька дружини Роберта Кардашяна, яку показав на вечірці перед гостями. Покійний татко звернувся до доньки-іменинниці та зізнався, що пишається нею.

На день народження Каньє подарував мені найпродуманіший подарунок у житті. Особливий сюрприз з неба. Голограма мого тата. Це настільки реалістично, і ми спостерігали за ним знову і знову, наповнені сльозами та емоціями,

– зворушливо написала Кім Кардашян.

Світська левиця розповіла, що такий щемливий подарунок розчулив не лише її, а й сестер, брата й маму Кріс Дженнер.

Нагадаємо, батько Кім Кардашян був юристом. Популярність він здобув завдяки тому, що був адвокатом і другом скандально відомого футболіста О. Джея Сімпсона. Телеведуча Кріс Дженнер була його першою з трьох дружин і за 13 років шлюбу народила йому трьох доньок і сина.

Роберта Кардашян помер 2003 у віці 59 років від раку стравоходу. Діагноз йому поставили лише за 8 тижнів до смерті, тому лікування чоловіка не врятувало. Кім Кардашян завжди з теплом згадує батька та досить часто показує архівні фото з сімейного альбому в мережі.