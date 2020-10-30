На прошлой неделе светской львице Ким Кардашян исполнилось 40 лет. По случаю юбилея семья устроила для звезды вечеринку, которая продолжилась на частном тропическом острове. Именинница не стала щеголять всеми роскошными подарками, показала лишь сюрприз от мужа Канье Уэста, который умилил сеть.

Шумная вечеринка именинницы Ким Кардашян на частном острове в разгар пандемии коронавируса вызвала волну возмущения в сети. Однако подарок от рэпера Канье Уэста сумел смягчить гнев поклонников. Его звезда показала 190-миллионной аудитории в инстаграм-профиле.

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На этот раз мужчина не стал одаривать любимую вещами от премиальных домов мод, которых в гардеробе знаменитости хватает. Канье Уэст подготовил чувственный подарок, вызвав слезы у Ким Кардашян. Он позаботился о создании трехмерной голограммы отца жены Роберта Кардашяна, которую показал на вечеринке перед гостями. Покойный отец обратился к дочери-имениннице и признался, что гордится ею.

На день рождения Канье подарил мне самый продуманный подарок в жизни. Особый сюрприз с неба. Голограмма моего папы. Это настолько реалистично, и мы наблюдали за ним снова и снова, наполненные слезами и эмоциями,

– трогательно написала Ким Кардашян.

Светская львица рассказала, что такой щемящий душу подарок умилил не только ее, но и сестер, брата и маму Крис Дженнер.

Напомним, отец Ким Кардашян был юристом. Известность он получил благодаря тому, что был адвокатом и другом скандально известного футболиста О. Джея Симпсона. Телеведущая Крис Дженнер была его первой из трех жен и за 13 лет брака родила ему трех дочерей и сына.

Роберт Кардашян умер 2003 в возрасте 59 лет от рака пищевода. Диагноз ему поставили лишь за 8 недель до смерти, поэтому лечение мужчину не спасло. Ким Кардашян всегда с теплом вспоминает отца и довольно часто показывает архивные фото из семейного альбома в сети.