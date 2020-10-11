Світська левиця Кім Кардашян підтримала Вірменію у конфлікті з Азербайджаном. Вірменка за національністю пожертвувала мільйон доларів для Нагірного Карабаху, який став приводом для чергової сутички між країнами.

На особистій сторінці в інстаграмі з 189-мільйонною аудиторією Кім Кардашян опублікувала ролик, яким підтримала Вірменію та оголосила про пожертву для Нагірного Карабаху. Знаменитість спрямувала 1 мільйон доларів у фонд Armenia Fund та закликала шанувальників до благодійних внесків. Вона зауважила, що кошти підуть на допомогу тим, хто постраждав під час бойових дій в регіоні – на їжу, притулок і лікування.

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Зірка наголосила, що спілкувалась з безліччю людей з Вірменії та Нагірного Карабаху, аби глибше усвідомити кризу в регіоні.

Я маю честь бути частиною сьогоднішніх глобальних зусиль щодо підтримки Armenia Fund. Мої молитви за сміливих чоловіків, жінок та дітей. Я хочу, щоб усі пам'ятали, що попри відстань, яка нас розділяє, ми необмежені кордонами, і ми є однією глобальною вірменською нацією,

– написала Кім Кардашян.

Раніше знаменитість закликала Баку зупинити агресію та припинити військову допомогу, яку надають інші країни Азербайджану.

Додамо, що сестри Кім – Хлої та Кортні Кардашян також висловили свою публічну підтримку Вірменії та Нагірному Карабасу в мережі. Як інформують західні ЗМІ, знаменитості зробили великі пожертви на рахунок фонду Armenia Fund, однак не такі значні, як Кім.

"Мені, як матері, особливо важливо думати про дітей. Вони не повинні відчувати страх і труднощі, які виникають з конфліктом. Мої думки та молитви стосуються цих дітей та їхніх сімей, дуже сміливих чоловіків та жінок", – наголосила Хлої Кардашян у відео, яке опублікувала в інстаграм-профілі.

27 вересня на території Нагірного Карабаху почалося загострення давнього військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Прем'єр-міністр Вірменії закликає світову спільноту визнати незалежність регіону, більшу частину населення якого складають вірмени. У конфлікті Вірменія заручилася підтримкою Росії, а Азербайджан опирається на свого союзника – Туреччину.

Детальніше про конфлікт Вірменії та Азербайджану – читайте на сайті.