Светская львица Ким Кардашян поддержала Армению в конфликте с Азербайджаном. Армянка по национальности пожертвовала миллион долларов для Нагорного Карабаха, который стал поводом для очередного столкновения между странами.

На личной странице в инстаграме с 189-миллионной аудиторией Ким Кардашян опубликовала ролик, которым поддержала Армению и объявила о пожертвовании для Нагорного Карабаха. Знаменитость направила 1 миллион долларов в фонд Armenia Fund и призвала поклонников к благотворительным взносам. Она отметила, что средства пойдут на помощь тем, кто пострадал во время боевых действий в регионе – на еду, прибежище и лечение.

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Звезда отметила, что общалась с множеством людей из Армении и Нагорного Карабаха, чтобы глубже осознать кризис в регионе.

Я имею честь быть частью сегодняшних глобальных усилий по поддержке Armenia Fund. Мои молитвы за смелых мужчин, женщин и детей. Я хочу, чтобы все помнили, что несмотря на расстояние, которое нас разделяет, мы не ограничены границами, и мы являемся одной глобальной армянской нацией,

– написала Ким Кардашян.

Ранее знаменитость призвала Баку остановить агрессию и прекратить военную помощь, которую оказывают другие страны Азербайджану.

Добавим, что сестры Ким, Хлои и Кортни Кардашян также выразили свою публичную поддержку Армении и Нагорному Карабаху в сети. Как информируют западные СМИ, знаменитости сделали крупные пожертвования на счет фонда Armenia Fund, однако не такие значительные, как Ким.

"Мне, как матери, особенно важно думать о детях. Они не должны испытывать страх и трудности, которые возникают с конфликтом. Мои мысли и молитвы касаются этих детей и их семей, очень смелых мужчин и женщин", – отметила Хлои Кардашян в видео, которое опубликовала в инстаграм-профиле.

27 сентября на территории Нагорного Карабаха началось обострение давнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Армении призывает мировое сообщество признать независимость региона, большую часть населения которого составляют армяне. В конфликте Армения заручилась поддержкой России, а Азербайджан опирается на своего союзника – Турцию.

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