Британский исполнитель Элтон Джон встал на защиту армян и поддержал их в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Впоследствии фанаты раскритиковали публикацию, после чего сообщение с его поддержкой исчезло из инстаграма.

На днях на инстаграм-странице Элтона Джона появилось сообщение, в котором артист выразил поддержку Армении и его народу в конфликте в Нагорном Карабахе. Мужчина также опубликовал изображение красного квадрата, который стал символом акции #PeaceForArmenians против действий Азербайджана в Карабахе.

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В мае 2018 года я посетил эту прекрасную страну и был поражен добротой и человечностью, выраженные по отношению ко мне армянским народом... Сейчас Армения и Нагорный Карабах находятся под ударом беспричинной азербайджано-турецкой агрессии. Жертвами становятся мирные жители, и с обеих сторон бессмысленно гибнут люди,

– поделился Элтон Джон.

Он также отметил, что после долгих лет исторических гонений армянский народ заслуживает мира. Стоит добавить, что в 2018 году Элтон Джон побывал в Иериване на мероприятии, посвященном детям, имеющим проблемы со слухом.



Сообщение Элтона Джона О поддержке армян, которое впоследствии было удалено / архив из сети

Впоследствии публикация была удалена, ведь слова британца подверглись жесткой критике со стороны фанатов в комментариях. Подписчики отмечали, что мужчина поддерживает армянских террористов, дезинформирует свою аудиторию про настоящую причину конфликта и делились информацией об армянской агрессии.

Впоследствии Элтон Джон опубликовал новое сообщение нейтрального характера с изображением символа мира во всем мире "пацифик".

"Глубоко опечален тем, что после многих мирных лет в регионе между Арменией и Азербайджаном вспыхнул военный конфликт. Лично посетил обе страны, где меня так тепло встречали. Печально, что много жизней было потеряно по обе стороны – мое сердце разрывается из-за пострадавших семей. Молюсь о прекращении насилия в обеих странах", – написал в новом посте в инстаграм британский исполнитель.



Новое сообщение Элтона Джона о конфликте Армении и Азербайджана / Instagram / @eltonjohn

Напомним, что столкновения между Арменией и Азербайджаном продолжаются более века. После распада СССР в 1991 году никем не признанный Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России протокол о перемирии. Но схватки часто возобновлялись, очередное столкновение произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан уже обвинили друг друга в эскалации конфликта.