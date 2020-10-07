Британський виконавець Елтон Джон встав на захист вірменів та підтримав їх у конфлікті з Азербайджаном у Нагірному Карабасі. Згодом фанати розкритикували публікацію, після чого допис з його підтримкою зник з інстаграму.

Днями на інстаграм-сторінці Елтона Джона в інстаграмі з'явився допис, у якому артист висловив підтримку Вірменії та його народу у конфлікті в Нагірному Карабасі. Чоловік також опублікував зображення червоного квадрату, який став символом акції #PeaceForArmenians проти дій Азербайджану у Карабасі.

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У травні 2018 року я відвідав цю прекрасну країну і був вражений добротою і людяністю, виявленими до мене вірменським народом… Зараз Вірменія і Нагірний Карабах перебувають під ударом безпричинної азербайджано-турецької агресії. Жертвами стають мирні жителі, і з обох сторін безглуздо гинуть люди,

– поділився Елтон Джон.

Він також зазначив, що після довгих років історичних гонінь вірменський народ заслуговує миру. Варто додати, що у 2018 році Елтон Джон побував у Єривані на заході, присвяченому дітям, які мають проблеми зі слухом.



Допис Елтона Джона про підтримку вірменів, який згодом було видалено / Архів з мережі

Згодом, публікацію було видалено, адже слова британця піддались жорсткій критиці зі сторони фанатів у коментарях. Підписники зазначали, що чоловік підтримує вірменських терористів, дезінформує свою аудиторію у справжній причині конфлікту та ділилися інформацією про вірменську агресію.

Згодом Елтон Джон опублікував новий допис нейтрального характеру із зображенням символу миру у всьому світі "пацифік".

"Глибоко засмучений тим, що після багатьох мирних років в регіоні між Вірменією і Азербайджаном спалахнув військовий конфлікт. Особисто відвідав обидві країни, де мене так тепло зустрічали. Сумно, що багато життів було втрачено по обидва боки – моє серце розривається через постраждалі сім'ї. Молюся про припинення насильства в обох країнах", – написав у новому пості в інстаграмі британський виконавець.



Новий допис Елтона Джона про конфлікт Вірменії та Азербайджану / Instagram / @eltonjohn

Нагадаємо, що сутички між Вірменією та Азербайджаном тривають понад століття. Після розпаду СРСР у 1991 році ніким не визнаний Нагірний Карабах, більшу частину населення якого складали вірмени, проголосив незалежність від Азербайджану. У 1994 році Азербайджан, Вірменія і Нагірно-Карабаська Республіка підписали за посередництва Росії протокол про перемир'я. Але сутички часто поновлювались, чергове зіткнення відбулось 27 вересня. Вірменія і Азербайджан вже звинуватили один одного в ескалації конфлікту.