Зірка фільму "Титанік" Кейт Вінслет у своїй кар'єрі знялась у кількох десятках фільмів, серед яких були стрічки і відомих режисерів – Романа Поланскі та Вуді Аллена. Проте що одного, що іншого минулими роками звинуватили у педофілії та доманнях. Актриса в інтерв'ю зізналась, що шкоду про роботу з ними на одному знімальному майданчику.

Свої враження від роботи з акторами жінка розповіла в інтерв'ю виданню Vanity Fair. Жінка досі не розуміє, чим вона керувалась, коли йшла працювати до Вуді Аллена та Романа Поланскі.

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Я не розумію, як цим людям вдавалося залишатися на такому високому положенні, беручи до уваги те, якими особистостями вони насправді були. Це просто ганьба. Я теж беру на себе відповідальність за той факт, що я працювала з ними обома. Я не можу повернути час назад. Я хапаюся за ці жалі, але що я можу ще зробити, якщо не чесно про все розповісти?

– відверто зізналась кіноактриса.

Варто нагадати, що з Романом Поланскі Кейт Вінслет працювала під час зйомок адаптації п'єси Ясміна Реза "Бог Різанини" (2018). А щодо Вуді Аллена, то вона знялась у його фільмі "Колесо чудес" (2017).



Кейт Вінслет на знімальному майданчику "Колеса чудес" з Вуді Алленом (праворуч) / Фото IMDb

Що відомо про секс-скандал з Романом Поланскі?

За свої 86 років Роман Поланскі неодноразово потрапляв до гучних скандалів. Вперше звинувачення у зґвалтуванні на адресу Романа Поланскі було висунуто у 1977 році. Після цього він оголошений у розшук правоохоронними органами США на території країни. Він визнаний винним у розбещенні 13-річної Саманти Геймер, а в листопаді цьогоріч французька акторка Валентин Моньє зізналася, що стала жертвою сексуального насильства у 18 років.

Аналогічні звинувачення йому висунили ще двоє жінок. Режисерові вдалося уникнути покарання – обмеження волі терміном на 50 років, відкупившись сумою в розмірі 4,5 мільйона доларів, що становить близько 110 мільйонів гривень.

Що відомо про секс-скандал з Вуді Алленом?

У 1991 році Вуді Аллен закохався у всиновлену доньку Сун-І Превін. Тоді дівчині виповнилось 21, а режисер ще був у стосунках з колишньою обраницею Мією Ферроу. Дізнавшись про зраду, дружина Вуді Аллена подала до суду, а його ще одна донька Ділан заявила про сексуальне насилля. За словами ймовірної жертви, тоді їй було всього 7 років.

У суді заяву дівчинки не визнали правдивою. Її брат Мозес розповів, що Ділан з Мією Ферроу хотіли помститись режисеру за те, що він покинув їх. Водночас інший брат дівчини Роннан робив все для того, аби мемуари Вуді Аллена ніколи не потрапили на прилавки. Книга все ж вийшла у світ наприкінці березня 2020 року.