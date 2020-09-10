Американський кіноактор Кевін Спейсі ще з 2018 року є дотичним до секс-скандалу, у якому його звинуватили чимало зірок. Серед нових – актор Ентоні Репп, відомий за серіалами "Зоряний шлях: Діскавері".

Нагадаємо, що вперше про сексуальні домагання зі сторони Кевін Спейсі актор озвучив ще три роки тому на початку секс-скандалу в Голлівуді. Тоді ж чоловік розповідав, що у 1986 році, коли йому було всього 14 років, Спейсі начебто домагався його на вечірці. Тепер Ентоні Репп вирішив подати до суду на зірку "Карткового будинку". Судовий позов було зареєстровано 9 вересня у Нью-Йорку, повідомляє The Associated Press.

Варто знати Фіаско Кевіна Спейсі: як гучний секс-скандал вплинув на кар'єру зірки "Карткового будинку"

Що цікаво, разом з Ентоні Реппом позов проти Спейсі підписав ще один чоловік, який підписався як CD і побажав зберегти своє ім'я в таємниці. За його словами, інцидент між чоловіком та Кевіном Спейсі відбувся у 1980-х роках – між ними були статеві стосунки в квартирі актора, а під час останнього візиту актор зробив спробу його зґвалтувати. Верховний суд штату Нью-Йорк на Мангеттені прийняв позов до розгляду.

Що відомо про секс-скандал з Кевіном Спейсі?

Гучний секс-скандал, що сколихнув весь Голлівуд та світ наприкінці 2017 року, зачепив чимало зірок шоу-бізнесу. Після Гарві Вайнштейна наступним в обговоренні став Кевін Спейсі. Саме Ентоні Репп наважився і став першим, хто звинуватив актора у домаганнях. Тоді чоловіку було 14 років, а Спейсі – 26. На своїй вечірці на квартирі у Мангеттені п'яний Спейсі ліг зверху на Реппа, коли той відпочивав в іншій кімнаті. За словами Ентоні, актор зваблював його та намагався вступити у сексуальний контакт. Ентоні Репп зміг відскочити від нього і закритися в ванній. І хоч Кевін Спейсі заперечував цей факт та навіть здійснив камінг-аут, після цього на нього посипались десятки звинувачень від інших акторів. Станом на сьогодні актор розібрався зі всіма судовими позовами, проте не програв у жодній із справ, але він назавжди зруйнував свою кар'єру актора.



Кевін Спейсі і його жертви сексуальних домагань / Інфографіка 24 каналу