Американский киноактер Кевин Спейси еще с 2018 года крутится к секс-скандале, в котором его обвинили немало звезд. Среди новых – актер Энтони Рэпп, известный по сериалам "Звездный путь: Дискавери".

Напомним, что впервые о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси актер заговорил еще три года назад в начале секс-скандала в Голливуде. Тогда же мужчина рассказывал, что в 1986 году, когда ему было всего 14 лет, Спейси якобы домагался его на вечеринке. Теперь Энтони Рэпп решил подать в суд на звезду "Карточного дома". Судебный иск был зарегистрирован 9 сентября в Нью-Йорке, сообщает The Associated Press.

Стоит знать Фиаско Кевина Спейси: как громкий секс-скандал повлиял на карьеру звезды "Карточного дома"

Что интересно, вместе с Энтони Рэппом иск против Спейси подписал еще один мужчина, который подписался как CD и пожелал сохранить свое имя в тайне. По его словам, инцидент между ним и Кевином Спейси состоялся в 1980-х годах – между ними были половые отношения в квартире актера, а во время последнего визита актер попытался его изнасиловать. Верховный суд штата Нью-Йорк на Манхэттене принял иск к рассмотрению.

Что известно о секс-скандале с Кевином Спейси?

Громкий секс-скандал, всколыхнул весь Голливуд и мир в конце 2017 года, зацепив множество звезд шоу-бизнеса. После Харви Вайнштейна следующим в обсуждении стал Кевин Спейси. Именно Энтони Рэпп решился и стал первым, кто обвинил актера в домогательствах. Тогда ему было 14 лет, а Спейси – 26. На своей вечеринке в квартире в Манхэттене пьяный Спейси лег сверху на Рэппа, когда тот отдыхал в другой комнате. По словам Энтони, актер соблазнял его и пытался вступить в сексуальный контакт. Энтони Рэпп смог отскочить от него и закрыться в ванной. И хотя Кевин Спейси отрицал этот факт и даже совершил каминг-аут, после этого на него посыпались десятки обвинений от других актеров. На данный момент актер разобрался со всеми судебными исками, однако не проиграл ни в одном из дел, но он навсегда разрушил свою карьеру актера.



Кевин Спейси и его жертвы сексуальных домогательств / Инфографика 24 каналу