Звезда фильма "Титаник" Кейт Уинслет в своей карьере снялась в нескольких десятках фильмов, среди которых были ленты и известных режиссеров – Романа Полански и Вуди Аллена. Однако что одного, что другого за прошедшие годы обвинили в педофилии и домогательствах. Актриса в интервью призналась, что жалеет о работе с ними на одной съемочной площадке.

Свои впечатления от работы с режиссерами женщина рассказала в интервью изданию Vanity Fair. Женщина до сих пор не понимает, чем она руководствовалась, когда шла на работу у Вуди Аллену и Роману Полански.

К теме Опять суд: первая вероятная жертва домогательств Кевина Спейси зарегистрировала иск

Я не понимаю, как этим людям удавалось оставаться на таком высоком положении, учитывая то, какими личностями они на самом деле были. Это просто позор. Я тоже беру на себя ответственность за тот факт, что я работала с ними обоими. Я не могу вернуть время назад. Я хватаюсь за эти сожаления, но что я могу еще сделать, если не честно обо всем рассказать?

– откровенно призналась киноактриса.

Стоит напомнить, что с Романом Полански Кейт Уинслет работала во время съемок адаптации пьесы Ясмина Реза "Бог Резни" (2018). А относительно Вуди Аллена, то она снялась в его фильме "Колесо чудес" (2017).



Кейт Уинслет на съемочной площадке "Колеса чудес" с Вуди Алленом (справа) / Фото IMDb

Что известно о секс-скандале с Романом Полански?

За свои 86 лет Роман Полански неоднократно попадал в громкие скандалы. Впервые обвинение в изнасиловании в адрес Романа Полански было выдвинуто в 1977 году. После этого он был объявлен в розыск правоохранительными органами США на территории страны. Он признан виновным в совращении 13-летней Саманты Геймер, а в ноябре в этом году французская актриса Валентин Монье призналась, что стала жертвой сексуального насилия в 18 лет.

Аналогичные обвинения ему предъявили еще две женщины. Режиссеру удалось избежать наказания – ограничение свободы сроком на 50 лет, откупившись суммой в размере 4,5 миллиона долларов, что составляет около 110 миллионов гривен.

Что известно о секс-скандале с Вуди Алленом?

В 1991 году Вуди Аллен влюбился в приёмную дочь Сун-И Превин. Тогда девушке исполнилось 21, а режиссер еще был в отношениях с бывшей избранницей Мией Фэрроу. Узнав об измене, жена Вуди Аллена подала в суд, а его еще одна дочь Дилан заявила о сексуальном насилии. По словам предполагаемой жертвы, тогда ей было всего 7 лет.

В суде заявление девочки не признали правдивым. Ее брат Мозес рассказал, что Дилан с Мией Фэрроу хотели отомстить режиссеру за то, что он бросил их. В то же время другой брат девушки Роннан делал все для того, чтобы мемуары Вуди Аллена никогда не попали на прилавки. Книга все же вышла в свет в конце марта 2020 года.