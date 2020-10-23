Стосунки 47-річної актриси Кейт Бекінсел та 23-річного музиканта Гуді Грейса дали тріщину. Інсайдери західних ЗМІ заявляють, що пара остаточно завершила роман, а хлопець покинув маєток кінозірки.

Про розрив свідчать і зміни, які Кейт Бекінсейл внесла у свій інстаграм. Актриса квапно видалила всі спільні кадри з Гуді Грейсом та відписалась від його блогу. Натомість музикант вирішив залишити єдине відео з Кейт Бекінсейл, яке записав спеціально до дня її народження.

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Пара упродовж 9 місяців жила у Лос-Анджелесі. У час посиленого карантину Кейт Бекінсейл та Гуді Грейс не покидали елітного маєтку актриси та рідко виходили за кавою у кав'ярню.

Інсайдери The Sun додають, що наразі хлопець зі своїми речами виїхав з будинку та повернувся до Канади, звідки родом. Чому Кейт Бекінсейл та Гуді Грейс розійшлись, наразі невідомо.

Цікаві деталі про роман Кейт Бекінсейл

Ще у квітні 2020 року у ЗМІ вперше з'явилась інформація про новий роман актриси. Тоді преса звернула увагу, що Кейт Бекінсейл старша за свого обранця на 24 роки. Така інформація сколихнула мережу, а сотні хейтерів назвали стосунки нездоровими. Водночас інсайдери People запевняли: насправді Гуді Грейс має багато спільного з Кейт, тому й карантин для них проходить легко.

"Він дійсно дуже зрілий, і вони можуть вести серйозні розмови, але водночас можуть жартувати і пустувати. Їй просто подобається бути з ним. Вона любить його таким, яким він є. Він ставиться до неї з повною повагою. А чого ще може бажати жінка від партнера?" – заявляли джерела видання.

Свою думку висловлювала і Кейт Бекінсейл. Вона наголошувала, що у наш час не може бути жодних канонів та обмежень, тому роман з Гуді Грейсом актриса не мала наміру припиняти.

"Сьогодні це виглядає мало не політичним актом, якщо жінка, якій за тридцять, намагається веселитися. Боже мій, ну звичайно, я просто буду сидіти вдома в очікуванні менопаузи і в'язати гачком! Всі інші варіанти здадуться людям занадто ризикованими, що особисто для мене виглядає смішним", – розкритикувала хейтерів Кейт Бекінсейл.