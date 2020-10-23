Отношения 47-летней актрисы Кейт Бекинсел и 23-летнего музыканта Гуди Грейса дали трещину. Инсайдеры западных СМИ заявляют, что пара окончательно завершила роман, а парень покинул имение кинозвезды.

О разрыве свидетельствуют и изменения, которые Кейт Бекинсейл внесла в свой инстаграм. Актриса спешно удалила все совместные кадры с Гуди Грейсом и отписалась от его блога. Зато музыкант решил оставить единственное видео с Кейт Бекинсейл, которое записал специально ко дню ее рождения.

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Пара на протяжении 9 месяцев жила в Лос-Анджелесе. Во время усиленного карантина Кейт Бекинсейл и Гуди Грейс не покидали элитное имение актрисы и редко выходили за кофе в кафе.

Инсайдеры The Sun добавляют, что пока парень со своими вещами выехал из дома и вернулся в Канаду, откуда родом. Почему Кейт Бекинсейл и Гуди Грейс разошлись, пока неизвестно.

Интересные детали о романе Кейт Бекинсейл

Еще в апреле 2020 года в СМИ впервые появилась информация о новом романе актрисы. Тогда пресса обратила внимание, что Кейт Бекинсейл старше своего избранника на 24 года. Такая информация всколыхнула сеть, а сотни хейтеров назвали отношения нездоровыми. В то же время инсайдеры People уверяли: на самом деле Гуди Грейс имеет много общего с Кейт, поэтому и карантин для них проходит легко.

"Он действительно очень зрелый, и они могут вести серьезные разговоры, но одновременно могут шутить и дурачиться. Ей просто нравится быть с ним. Она любит его таким, какой он есть. Он относится к ней с полным уважением. А чего еще может желать женщина от партнера?" – заявляли источники издания.

Свое мнение высказывала и Кейт Бекинсейл. Она отмечала, что в наше время не может быть никаких канонов и ограничений, поэтому роман с Гуди Грейсом актриса не собиралась прекращать.

"Сегодня это выглядит почти политическим актом, если женщина, которой за тридцать, пытается веселиться. Боже мой, ну конечно, я просто буду сидеть дома в ожидании менопаузы и вязать крючком! Все остальные варианты покажутся людям слишком рискованными, что лично для меня выглядит смешным", – раскритиковала хейтеров Кейт Бекинсейл.