Відомі актори Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас одружились 20 років тому та виховують двох спільних дітей. У середу, 18 листопада, зіркове подружжя відзначає річницю шлюбу. З нагоди фарфорового весілля знаменитості чуттєво привітали одне одного в мережі, показавши архівні фото.

20 років тому оскароносний актор Майкл Дуглас одружився вдруге, обравши за дружину на 25 років молодшу британську акторку Кетрін Зету-Джонс. Ця голлівудська пара зберегла міцне кохання та досі залишається прикладом для шанувальників по всьому світу. В інстаграм-профілі зірка привітала коханого з річницею весілля, розчуливши аудиторію романтичними весільними кадрами з сімейного альбому.

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Кетрін Зета-Джонс привітала чоловіка з 20 річницею шлюбу

Акторка опублікувала романтичне відео з архівними фото, зробленими в день грандіозного весілля. Вона позувала у розкішній приталеній сукні з довгим шлейфом і фатою. Ролик зірка доповнила кадрами зі спільних кіносцен з Майклом Дугласом та іншими милими світлинами з подорожей та яскравих моментів подружнього життя. Вона підрахувала, що в шлюбі з коханим вже 7 304 дні та заявила, що любить його так само сильно.

20 років тому ми з Майклом одружилися! Яка ж це була прекрасна і чарівна ніч. І вже 7304,85 днів і ночей я люблю тебе так само, як любила тоді. Дякую за твою любов і сміх,

– зворушливо написала Кетрін Зета-Джонс.

Майкл Дуглас привітав дружину в річницю весілля

Голлівудський актор також не оминув увагу ювілей подружнього життя. На особистій сторінці в інстаграмі з майже 800-тисячною аудиторією він показав чуттєве фото з красунею-дружиною, записав зізнання в коханні та зазначив: "З 20-річчям, моя кохана! Я люблю тебе завжди і назавжди".

Додамо, що подружжя має двох дітей – 20-річного сина Ділана та 17-річну доньку Керіс. Шлюб Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа не можна назвати ідеальним, адже акторка двічі проходила курс лікування від біполярного розладу, а сім років тому пара була за крок до розлучення. Однак справжнє кохання допомогло зіркам пройти через всі життєві випробування разом.