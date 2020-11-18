Известные актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поженились 20 лет назад и воспитывают двоих общих детей. В среду, 18 ноября, звездные супруги отмечают годовщину брака. По случаю фарфоровой свадьбы знаменитости трогательно поздравили друг друга в сети, показав архивные фото.

20 лет назад оскароносный актер Майкл Дуглас женился во второй раз, выбрав в жены британскую актрису Кэтрин Зету-Джонс, которая на 25 лет младше него. Эта голливудская пара сохранила крепкую любовь и до сих пор остается примером для поклонников по всему миру. В инстаграм-профиле звезда поздравила любимого с годовщиной свадьбы, очаровав аудиторию романтическими свадебными кадрами из семейного альбома.

Читайте также Обрученная Гвен Стефани похвасталась обручальным кольцом за полмиллиона долларов: фото

Кэтрин Зета-Джонс поздравила мужа с 20 годовщиной брака

Актриса опубликовала романтическое видео с архивными фото, сделанными в день грандиозной свадьбы. Она позировала в роскошном приталенном платье с длинным шлейфом и фатой. Ролик звезда дополнила кадрами из общих киносцен с Майклом Дугласом и другими милыми фотографиями из путешествий и ярких моментов супружеской жизни. Она подсчитала, что в браке с любимым уже 7 304 дня, и заявила, что любит его так же сильно.

20 лет назад мы с Майклом поженились! Какая же это была прекрасная и волшебная ночь. И уже 7304,85 дней и ночей я люблю тебя так же, как любила тогда. Спасибо за твою любовь и смех,

– трогательно написала Кэтрин Зета-Джонс.

Майкл Дуглас поздравил жену в годовщину свадьбы

Голливудский актер тоже не обошел вниманием юбилей супружеской жизни. На личной странице в инстаграме с почти 800-тысячной аудиторией он показал чувственное фото с красавицей-женой, записал признание в любви и отметил: "С 20-летием, моя любимая! Я люблю тебя всегда и навсегда".

Добавим, что супруги имеют двоих детей – 20-летнего сына Дилана и 17-летнюю дочь Керис. Брак Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа нельзя назвать идеальным, так как актриса дважды проходила курс лечения от биполярного расстройства, а семь лет назад пара была в шаге от развода. Однако настоящая любовь помогла звездам пройти через все жизненные испытания вместе.