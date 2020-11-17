В конце октября 51-летняя американская певица Гвен Стефани обручилась с Блейком Шелтоном после пяти лет встреч. Звезда наконец продемонстрировала обручальное кольцо, которое получила от любимого. Стоимость украшения оценивают в пол миллиона долларов.

Судьи американского шоу "Голос" Гвен Стефани и 44 – летний кантри исполнитель Блейк Шелтон в октябре этого года оповестили фанам приятную новость – пара готовится к свадьбе после 5-летнего романа. По случаю помолвки жених подарил избраннице перстень с бриллиантом, который она длительное время скрывала от прессы и камер. Однако в одной из инстаграм-сторис все же засветила драгоценность вблизи.

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Журналистам удалось узнать, что Гвен Стефани получила обручальное кольцо из белого золота или платины с бриллиантом от шести до девяти каратов. Стоимость такого украшения оценивают в пол миллиона долларов – более 14 миллиардов гривен. Как информируют источники Us Weekly, Блейк Шелтон подарил любимой перстень, который ювелиры изготовили на заказ.

Гвен Стефани с обручальным кольцом за пол миллиона долларов / Фото скриншот из соцсетей

Кроме того, инсайдеры уверяют, что певец попросил разрешения на брак у отца Гвен Стефани Денниса. Этот поступок растрогал звезду, ведь она в восторге от традиционных взглядов любимого.

Стоит отметить, что пара долго откладывала помолвку из-за первого 14-летнего брака артистки, который завершился после предательства отца троих общих детей Гэвина Россдела. Она беспокоилась о детях, которые болезненно восприняли развод родителей. Похоже, сейчас 14-летний Кингстон, 12-летний Зуме и 6-летний Аполло одобряют выбор звездной мамы.