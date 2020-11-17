Наприкінці жовтня 51-річна американська співачка Гвен Стефані заручилась з Блейком Шелтоном після п'яти років зустрічань. Зірка нарешті продемонструвала обручку, яку отримала від коханого. Вартість прикраси оцінюють в пів мільйона доларів.

Судді американського шоу "Голос" Гвен Стефані та 44-річний кантрі виконавець Блейк Шелтон у жовтні цього року сповістили фанам приємну новину – пара готується до весілля після 5-річного роману. З нагоди заручин наречений подарував обраниці перстень з діамантом, який вона тривалий час приховувала від преси та камер. Однак в одній з інстаграм-сторіс все ж засвітила коштовність зблизька.

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Журналістам вдалось дізнатися, що Гвен Стефані отримала обручку з білого золота чи платини з діамантом від шести до дев'яти каратів. Вартість такої прикраси оцінюють у пів мільйона доларів – понад 14 мільярдів гривень. Як інформують джерела Us Weekly, Блейк Шелтон подарував коханій перстень, який ювеліри виготовили на замовлення.



Гвен Стефані з обручкою за пів мільйона доларів / Фото скриншот з соцмереж

Крім того, інсайдери запевняють, що співак попросив дозволу на одруження в батька Гвен Стефані Денніса. Цей вчинок розчулив зірку, адже вона в захваті від традиційних поглядів коханого.

Варто зазначити, що пара довго відкладала заручини через перший 14-річний шлюб артистки, який завершився після зради батька трьох спільних дітей Гевіна Россдела. Вона турбувалась про нащадків, які болісно сприйняли розлучення батьків. Схоже, зараз 14-річний Кінгстон, 12-річний Зумі і 6-річний Аполло схвалюють вибір зіркової мами.