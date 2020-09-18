Американська виконавиця Кеті Перрі нещодавно стала матусею. Однак знаменитості довелося стикнутися з іншими проблемами. Зірка зізналась, що її сім'ю переслідує Вільям Террі. Також він погрожує співачці в соцмережах.

Через постійні переслідування та погрози Кеті Перрі неабияк перелякалась за своє життя та рідних. Тому вона подала на Вільяма Террі, який є безхатьком, в суд. Про це повідомляє видання Page Six.

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У документах, котрі отримало видання, зазначається, що Вільям Террі переслідує також її членів її родини. До слова, останній напад, стався 8 вересня.

Террі перестрибнув через паркан мого будинку в районі Беверлі-Хіллз в Лос-Анджелесі. Служба безпеки наказала Террі піти. Коли він відмовився, його затримали, а потім офіційно заарештували,

– пише в клопотанні.

Перед цим також безхатько намагався увірватися до дому співачки 3 серпня. Зірці вдалося домогтися того, щоб стосовно Террі був винесений заборонний наказ.

Тим не менш, співачка налякана та боїться повертатися додому. Окрім погроз смерті, які Кеті Перрі отримувала в свій бік, вона вказувала, що Вільям Террі обіцяв "скрутити шию" її чоловіку Орландо Блуму.