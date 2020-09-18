Американская исполнительница Кэти Перри недавно стала мамочкой. Однако знаменитости пришлось столкнуться с другими проблемами. Звезда призналась, что ее семью преследует Уильям Терри. Также он угрожает певице в соцсетях.

Из-за постоянных преследований и угроз Кэти Перри изрядно перепугалась за свою жизнь и родных. Поэтому она подала на Уильяма Терри, который является бездомным, в суд. Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также Шарлиз Терон рассказала, почему не хочет отношений с мужчинами

В документах, которые получило издание, отмечается, что Уильям Терри преследует членов ее семьи. К слову, последнее нападение, произошло 8 сентября.

Терри перепрыгнул через забор моего дома в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Служба безопасности приказала Терри уйти. Когда он отказался, его задержали, а затем официально арестовали,

– пишет в ходатайстве.

Перед этим также бездомный пытался ворваться в дом певицы 3 августа. Звезде удалось добиться того, чтобы в отношении Терри был вынесен запретительный приказ.

Тем не менее, певица напугана и боится возвращаться домой. Кроме угроз смерти, которые Кэти Перри получала в свою сторону, она указывала, что Уильям Терри обещал "свернуть шею" ее мужу Орландо Блуму.