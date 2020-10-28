Американська знаменитість та мільйонерка Кайлі Дженнер нещодавно зізналась, що не показує справжню себе шанувальникам. Все через критику та хейт у її бік.

Днями Кайлі Дженнер, зірка американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", відвідала ютуб-канал блогера та візажиста Джеймса Чарльза. У новому відео Джеймс робив макіяж Кайлі на Геловін. Заразом, зірки поговорили про хейтерство та критику.

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Кайлі Дженнер зізналась, що не показує себе справжню шанувальникам. Вона розповіла, що їй доводиться показувати образ, який хочуть бачити люди. Все це через те, що її реальну публіка не хоче сприймати.

У міру того, як я ставала все більш популярною, люди говорили дійсно бридкі речі про те, хто я насправді, про мою особистість і про те, що я люблю в собі найбільше,

– зізналась Кайлі Дженнер.

Модель та мільйонерка розповіла, що через постійну критику та напади хейтерів у коментарях, у неї з'явилися комплекси. Вона перестала любити та поважати себе. Після цього зірка зрозуміла, що набагато легше буде закритися в собі та показувати лише певний вибудований образ, який подобатиметься публіці найбільше.

Коли Кайлі почала грати роль певного персонажа, вона стала менш болюче сприймати критику. Тому вона й досі показує лише образ.

Кайлі зізнається, що їй не хотілося б приховувати її справжні риси характеру, їй навіть сумно від цього. До того ж, у майбутньому зірка планує виправити цю ситуацію та зробити так, щоб шанувальники любили її справжню.

Дивитися відео Кайлі Дженнер з Джеймсом Чарльзом онлайн: