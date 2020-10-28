Американская знаменитость и миллионерша Кайли Дженнер недавно призналась, что не показывает настоящую себя поклонникам. Все из-за критики и хейта в ее сторону.

На днях Кайли Дженнер, звезда американского реалити-шоу "Семейство Кардашян", посетила ютуб-канал блогера и визажиста Джеймса Чарльза. В новом видео Джеймс делал макияж Кайли на Хэллоуин. Заодно, звезды поговорили о хейтерстве и критике.

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Кайли Дженнер призналась, что не показывает себя настоящую поклонникам. Она рассказала, что ей приходится показывать образ, который хотят видеть люди. Все это из-за того, что ее реальную публика не хочет воспринимать.

По мере того, как я становилась все более популярной, люди говорили действительно гадкие вещи о том, кто я на самом деле, о моей личности и о том, что я люблю в себе больше всего,

– призналась Кайли Дженнер.

Модель и миллионерша рассказала, что из-за постоянной критики и нападения хейтеров в комментариях, у нее появились комплексы. Она перестала любить и уважать себя. После этого звезда поняла, что гораздо легче будет закрыться в себе и показывать только определенный выстроенный образ, который будет нравиться публике больше всего.

Когда Кайли начала играть роль определенного персонажа, она стала менее болезненно воспринимать критику. Поэтому она до сих пор показывает только образ.

Кайли признается, что ей не хотелось бы скрывать ее истинные черты характера, ей даже грустно от этого. К тому же, в будущем звезда планирует исправить эту ситуацию и сделать так, чтобы поклонники любили ее настоящую.

Смотреть видео Кайли Дженнер с Джеймсом Чарльзом онлайн: