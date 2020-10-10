Американська мільярдерка та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер не соромиться демонструвати свої форми у відвертому вбранні або без нього. Кайлі показала нові фото в топі та мініспідниці.

Американська знаменитість Кайлі Дженнер опублікувала нові провокативні фото у своєму профілі в інстаграмі. Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" завжди впевнена в собі та знає, як завести мережу.

Гаряче! Кайлі Дженнер випнула великі груди в шкіряному бюстгальтері: відверті фото

Кайлі Дженнер позувала у різнобарвному вбранні з тропічним принтом. Кроп-топ оголював одне плече та руку зірки та мав виріз, крізь якого просвічувались пишні груди Кайлі. Мініспідниця, виконана в тому самому стилі, що й топ, поєднувалась з ним тонкими стрічками. Вони вдало підкреслювали тонку талію Дженнер та її пишні стегна.

Кайлі доповнила образ помаранчевою сумочкою та великою кількістю аксесуарів: золотими сережками, перснями та тонким ланцюжком на шиї. Також вона зробила яскравий макіяж. Кайлі нанесла золотисті тіні на повіки та нафарбувала губи нюдовою помадою. Дженнер лаконічно вклала волосся в пучок.

Лише за день провокативні світлини Кайлі Дженнер набрали майже сім мільйонів вподобань та завели мережу.

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