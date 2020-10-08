23-річна американська модель та мільярдерка Кайлі Дженнер навіть без світських заходів демонструє сексуальні образи, які підбирає для домашніх зйомок. Зірка завела мережу еротичними кадрами, на яких ледь втримала великі груди в шкіряному бюстгальтері.

В інстаграмі за Кайлі Дженнер стежить майже 200-мільйонна аудиторія. Користувачі вже звикли, що блогерка чудово поєднує роль турботливої мами з образом світської левиці. Зірка вирішила вкотре проявити свою сексуальність і продемонструвати публіці апетитні форми.

До теми Кайлі Дженнер засвітила пишні груди у відвертому топі: сексуальні фото

Кайлі Дженнер обрала шкіряний бюстгальтер білого кольору на широких бретелях, який пікантно підкреслював її великий бюст. Вона ледь втримала груди в білизні, однак засвітила не лише пишні форми.

Модель обрала для зйомки світлі джинси, які не приховували струнку талію. Кайлі Дженнер показала вигини тіла і вкотре довела, що має фантастичну фігуру, яка збуджує чоловіків.



Кайлі Дженнер у шкіряному бюстгальтері / Фото Instagram / @kyliejenner

Особливу увагу вона приділила й макіяжу. Знаменитість нафарбувалась жовтими тінями і виділила очі рожевими стрілками. Кокетливий образ завершила розкішна зачіска з двома хвостами і локонами.