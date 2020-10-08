23-летняя американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер даже без светских мероприятий демонстрирует сексуальные образы, которые подбирает для домашних съемок. Звезда завела сеть эротическими кадрами, на которых едва удержала большую грудь в кожаном бюстгальтере.

В инстаграме за Кайли Дженнер следит почти 200-миллионная аудитория. Пользователи уже привыкли, что блогерша прекрасно сочетает роль заботливой мамы с образом светской львицы. Звезда решила в очередной раз проявить свою сексуальность и продемонстрировать публике аппетитные формы.

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Кайли Дженнер выбрала кожаный бюстгальтер белого цвета на широких бретелях, который пикантно подчеркивал ее большой бюст. Она едва удержала грудь в белье, однако засветила не только пышные формы.

Модель выбрала для съемки светлые джинсы, которые не скрывали стройную талию. Кайли Дженнер показала изгибы тела и еще раз доказала, что имеет фантастическую фигуру, которая возбуждает мужчин.



Кайли Дженнер в кожаном бюстгальтере / Фото Instagram / @kyliejenner

Особое внимание она уделила и макияжу. Знаменитость накрасилась желтыми тенями и выделила глаза розовыми стрелками. Кокетливый образ завершила роскошная прическа с двумя хвостами и локонами.