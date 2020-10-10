Американская миллиардер и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер не стесняется демонстрировать свои формы в откровенном наряде или без него. Кайли показала новые фото в топе и миниюбке.

Американская знаменитость Кайли Дженнер опубликовала новые провокационные фото в своем профиле в инстаграме. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" всегда уверена в себе и знает, как завести сеть.

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Кайли Дженнер позировала в разноцветном наряде с тропическим принтом. Кроп-топ обнажал одно плечо и руку звезды и имел вырез, сквозь который просвечивалась пышная грудь Кайли. Миниюбка, выполненная в том же стиле, что и топ, сочеталась с ним тонкими лентами. Они удачно подчеркивали тонкую талию Дженнер и ее пышные бедра.

Кайли дополнила образ оранжевой сумочкой и большим количеством аксессуаров: золотыми серьгами, перстнями и тонкой цепочкой на шее. Также она сделала яркий макияж. Кайли нанесла золотистые тени на веки и накрасила губы нюдовой помадой. Дженнер лаконично уложила волосы в пучок.

Только за день провокационные фотографии Кайли Дженнер набрали почти семь миллионов лайков и взбудоражили сеть.

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