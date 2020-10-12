Американська знаменитість Кайлі Дженнер нещодавно побувала на дні народженні реперки Cardi B. Зірка обрала надзвичайно відвертий образ, який завів мережу.

Молода мільярдерка Кайлі Дженнер опублікувала гарячі знімки з дня народження на своїй сторінці в інстаграмі. Знаменитість продемонструвала черговий гарячий образ, що розбурхав мережу.

Гаряче Кайлі Дженнер завела мережу провокативним фото у відвертому вбранні

Для гучної вечірки в Лас-Вегасі Кайлі обрала надзвичайно відверту персикову мінісукню з блискітками, що обтисла її фігуру, підкреслила бездоганні форми та тонку талію. Сукня мала глибоке декольте, тож Дженнер похизувалась пишними грудьми.

Свій пікантний образ мільярдерка доповнила лаконічним сріблястим браслетом, сережками-камінцями та перснем. Зірка зв'язала довге попелясте волосся у високий кінський хвіст. Аутфіт підкреслював також яскравий манікюр. Кайлі Дженнер завершила образ макіяжем в персикових тонах.

Американська знаменитість по-справжньому розбурхала уяву шанувальників. Зваблива Кайлі Дженнер щоразу підкорює мережу відвертими образами, і цей не став винятком. Адже тільки за добу сексуальні світлини набрали сім мільйонів вподобань.



Сексуальна Кайлі Дженнер у мінісукні / Instagram / @kyliejenner



Сексуальна Кайлі Дженнер у мінісукні / Instagram / @kyliejenner