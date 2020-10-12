Американская знаменитость Кайли Дженнер недавно побывала на дне рождении рэпперши Cardi B. Звезда выбрала чрезвычайно откровенный образ, который завел сеть.

Молодая миллиардерша Кайли Дженнер опубликовала горячие снимки со дня рождения на своей странице в инстаграме. Знаменитость продемонстрировала очередной горячий образ, взбудораживший сеть.

Горячее Кайли Дженнер завела Сеть провокационным фото в откровенном наряде

Для шумной вечеринки в Лас-Вегасе Кайли выбрала очень откровенное персиковое миниплатье с блестками, облегающее ее фигуру, подчеркнула безупречные формы и тонкую талию. Платье имело глубокое декольте, поэтому Дженнер похвасталась пышной грудью.

Свой пикантный образ миллиардерша дополнила лаконичным серебристым браслетом, серьгами-камнями и перстнем. Звезда связала длинные пепельные волосы в высокий конский хвост. Аутфит подчеркивал также яркий маникюр. Кайли Дженнер завершила образ макияжем в персиковых тонах.

Американская знаменитость по-настоящему взбудоражила воображение поклонников. Обольстительная Кайли Дженнер всякий раз покоряет Сеть откровенными образами, и этот не стал исключением. Ведь только за сутки сексуальные фотографии набрали семь миллионов одобрений.



Сексуальная Кайли Дженнер в миниплатье / Instagram / @kyliejenner



Сексуальная Кайли Дженнер в миниплатье / Instagram / @kyliejenner