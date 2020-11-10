Американська знаменитість та мільйонерка Кайлі Дженнер розповіла про те, ким би працювала, якщо б їй не вдалося стати всесвітньо відомою зіркою.

23-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер попри свій юний вік вже стала всесвітньо відомою наймолодшою мільйонеркою. Вона знімається у фотосесіях для іменитих журналів і випускає власний бренд косметики.

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Втім, зірка нещодавно пороздумувала на питання того, ким би вона працювала, якщо б їй не вдалося здобути таку кількість слави та популярності. Про це можемо дізнатися з її останнього відеоролика на офіційній сторінці в ютубі.

Кайлі зізналась, що їй завжди подобалась тема краси та макіяжу. Тому в альтернативній реальності вона хотіла б працювати візажистом. "Я хотіла б бути тобою", – зауважила Дженнер, розмовляючи зі своїм візажистом Аріелем Техаду. А він натомість висловив думку про те, що працював би художником або кондитером.

Кайлі Дженнер також додала, що вона вже частково працює в улюбленій сфері. Адже зірка часто фарбує свою маму, сестер та саму себе. Макіяж – це її найбільша пристрасть, зізнається дівчина.

Окрім того, знаменитість володіє власною лінією косметики під назвою Kylie Cosmetics. Її додаток став найбільш продаваним, тому в березні 2019 року Forbes наззвали Кайлі Дженнер наймолодшою мільярдеркою, хоч згодом забрали від неї цей титул.