Американская знаменитость и миллионерша Кайли Дженнер рассказала о том, кем бы работала, если бы ей не удалось стать всемирно известной звездой.

23-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер несмотря на свой юный возраст уже стала всемирно известной самой молодой миллионершей. Она снимается в фотосессиях для именитых журналов и выпускает собственный бренд косметики.

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Впрочем, звезда недавно поразмыслила о вопросе кем бы она работала, если бы ей не удалось получить такое количество славы и популярности. Об этом можем узнать из ее последнего видеоролика на официальной странице в ютубе.

Кайли призналась, что ей всегда нравилась тема красоты и макияжа. Поэтому в альтернативной реальности она хотела бы работать визажистом. "Я хотела бы быть тобой", – заметила Дженнер, разговаривая со своим визажистом Ариэлем Техаду. А он вместо этого высказал мнение о том, что работал бы художником или кондитером.

Кайли Дженнер также добавила, что она уже частично работает в любимой сфере. Ведь звезда часто красит свою маму, сестер и саму себя. Макияж – это ее самая большая страсть, признается девушка.

Кроме того, знаменитость владеет собственной линией косметики под названием Kylie Cosmetics. Ее приложение стало самым продаваемым, поэтому в марте 2019 года Forbes назвали Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей, хотя впоследствии забрали у нее этот титул.