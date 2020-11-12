23-річна американська блогерка та підприємиця Кайлі Дженнер продовжує дивувати мережу новими гарячими фото в домашніх умовах.

У своєму інстаграм-блозі зірка залишила серію подібних світлин, на яких приміряла зручний домашній образ: чорні спортивні штани і молочного кольору бюстгальтер. Зірка сфотографувала у дзеркалі, де можна добре розгледіти стильний інтер'єр її будинку. Схоже. це був вечір, оскільки темряву в будинку дівчина вирішила заповнити штучним рожевим світлом.

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Зірка показала на фото стрункий живіт та пишні груди, коментарі щодо яких не змогли оминути коментатори. Її густе волосся було випрямленим, а обличчя – підкреслене макіяжем з акцентом на губах.

"Сумую за тобою, що ти сумуєш за мною", – таємничо підписала знімок Кайлі, через що чимало фанатів подумали, що вона має на увазі екскоханого та батька її дитини Тревіса Скотта.

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