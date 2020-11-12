23-летняя американская блогер и предприниматель Кайли Дженнер продолжает удивлять сеть новыми горячими фото в домашних условиях.

В своем Инстаграм-блоге звезда оставила серию подобных фотографий, на которых примерила удобный домашний образ: черные спортивные брюки и молочного цвета бюстгальтер. Звезда сфотографировалась в зеркале, где можно хорошо разглядеть стильный интерьер ее дома. Похоже, это был вечер, поскольку темноту в доме девушка решила заполнить искусственным розовым светом.

Интересно Кайли Дженнер рассказала, кем бы хотела быть, если бы не стала знаменитой

Звезда показала на фото стройный живот и пышную грудь, комментарии по которым не смогли обойти комментаторы. Ее густые волосы были выпрямлены, а лицо – подчеркнуто макияжем с акцентом на губах.

"Скучаю по тебе, что ты скучаешь по мне", – таинственно подписала снимок Кайли, из-за чего многие фанаты подумали, что она имеет в виду экс-любимого и отца ее ребенка Трэвиса Скотта.

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