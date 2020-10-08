Зіркове подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова вкотре зачарувало шанувальників новою спільною світлиною. Пара позувала у власному будинку в домашньому одязі.

Катя та Юрій люблять радувати шанувальників ефектними кадрами та невпинно роблять це. За їх особистими сторінками в інстаграмі стежать сотні тисяч людей, які захоплюються парою та радіють їхньому коханню.

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Нове фото Осадчої та Горбунова

Днями телеведучі позували у розкішному заміському будинку. Фотографію вони вирішили зробити, сидячи на сходах. Закохані ніжно обіймали один одного, притулялися, щиро раділи та насолоджувалися моментом.

Катя позувала у стильній піжамі з чорно-білим принтом у клітинку. Вбрання складалося зі штанів і сорочки, рукава якої були прикрашені декоративними пір'їнами білого кольору. Осадча доповнила look браслетами і каблучкою. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила красивий макіяж з акцентом на очах.

Коханий Каті також постав перед камерою у піжамі, яка складалася з шортів і сорочки. Його вбрання було чорного кольору і мало принт в білий горошок. Обоє телеведучих зображені на фото босоніж, що додає світлині особливої, домашньої атмосфери.