Катя Осадча зачарувала мережу романтичним фото з чоловіком
Зіркове подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова вкотре зачарувало шанувальників новою спільною світлиною. Пара позувала у власному будинку в домашньому одязі.
Катя та Юрій люблять радувати шанувальників ефектними кадрами та невпинно роблять це. За їх особистими сторінками в інстаграмі стежать сотні тисяч людей, які захоплюються парою та радіють їхньому коханню.
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Нове фото Осадчої та Горбунова
Днями телеведучі позували у розкішному заміському будинку. Фотографію вони вирішили зробити, сидячи на сходах. Закохані ніжно обіймали один одного, притулялися, щиро раділи та насолоджувалися моментом.
Катя позувала у стильній піжамі з чорно-білим принтом у клітинку. Вбрання складалося зі штанів і сорочки, рукава якої були прикрашені декоративними пір'їнами білого кольору. Осадча доповнила look браслетами і каблучкою. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила красивий макіяж з акцентом на очах.
Коханий Каті також постав перед камерою у піжамі, яка складалася з шортів і сорочки. Його вбрання було чорного кольору і мало принт в білий горошок. Обоє телеведучих зображені на фото босоніж, що додає світлині особливої, домашньої атмосфери.
Гріємося обіймами і чекаємо на бабине літо,
– написала в дописі зірка.
- Ви дуже гарна пара! Приємно дивитися на любов та задоволення від життя, які випромінюються у ваших очах!
- Які ж ви гарні та щасливі разом! Дуже гармонійна пара!
- Які ж ви класнючі! Я люблю вас безмежно.
- Ви прекрасні!