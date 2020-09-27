Зіркове подружжя насолоджується останніми теплими днями разом. Катя Осадча та Юрій Горбунов разом з 3-ріним сином Іваном гуляли осіннім парком. Під час сімейного виходу ведуча показала бездоганний образ для прохолодних днів.

Знаменита родина проводила літо активно – відпочивала в Туреччині, засмагала біля басейну та часто подорожувала яхтою. Схоже, на осінь у них не менш грандіозні плани. Вчора Катя Осадча насолоджувалась відпочинком з Іваном поблизу Дніпра, а сьогодні сім'я у повному складі гуляла парком. Фото з прогулянки опублікував в інстаграмі Юрій Горбунов.

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В обіймах дружини і за руку з 3-річним сином ведучий гуляв красивою алеєю серед дерев. Однак Юрій Горбунов не міг не зауважити, що це одна з останніх сімейних прогулянок у теплий осінній день перед сезоном дощів та приморозків.

"Не тільки літо, вже закінчується суха і тепла осінь", – написав шоумен.

Образ Каті Осадчої

Для прогулянки зірка обрала яскравий костюм помаранчевого кольору, який складається з штанів та кофти з білими смужками. Під низ Катя Осадча одягла білу футболку, а образ завершила кросівками. Волосся вона зібрала у хвіст, а кофту зняла та зав'язала на талії.



Катя Осадча з чоловіком і сином / Фото Instagram / @gorbunovyuriy

Юрій Горбунов був одягнений у білі шорти, синю футболку з принтом та капці. За руку з зірковим татом йшов син Іван, який постав у джинсах, сірій кофті та кросівках. Сім'я була сфотографована зі спини та виглядала цілком щасливою від того, що проводить день разом.