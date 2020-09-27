Звездные супруги наслаждаются последними теплыми днями вместе. Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с 3-летним сыном Иваном гуляли по осеннему парку. Во время семейного выхода ведущая показала безупречный образ для прохладных дней.

Знаменитая семья проводила лето активно – отдыхала в Турции, загорала у бассейна и часто путешествовала на яхте. Похоже, на осень у них не менее грандиозные планы. Вчера Катя Осадчая наслаждалась отдыхом с Иваном вблизи Днепра, а сегодня семья в полном составе гуляла по парку. Фото с прогулки опубликовал в инстаграме Юрий Горбунов.

К теме Возле озера: Катя Осадчая поделилась ярким фото с сыном

В объятиях жены и за руку с 3-летним сыном ведущий гулял по красивой аллее среди деревьев. Однако Юрий Горбунов не мог не заметить, что это одна из последних семейных прогулок в теплый осенний день перед сезоном дождей и заморозков.

"Не только лето, уже заканчивается сухая и теплая осень", – написал шоумен.

Образ Кати Осадчей

Для прогулки звезда выбрала яркий костюм оранжевого цвета, состоящий из брюк и кофты с белыми полосками. Под низ Катя Осадчая надела белую футболку, а образ завершила кроссовками. Волосы она собрала в хвост, а кофту сняла и завязала на талии.



Катя Осадча с мужем и сыном / Фото Instagram / @gorbunovyuriy

Юрий Горбунов был одет в белые шорты, синюю футболку с принтом и тапочки. За руку со звездным папой шел сын Иван, который предстал в джинсах, серой кофте и кроссовках. Семья была сфотографирована со спины и выглядела вполне счастливой от того, что проводит день вместе.