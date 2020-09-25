Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась редким фото с сыном. Она показала, как вместе с Иваном отправилась на озеро, где отдыхала.

Катя Осадчая поделилась семейным снимком на личной странице в инстаграме. Именно там она рассказывает об особых моментах из жизни и с радостью делится с поклонниками соответствующими кадрами.

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На последней фотографии, которая появилась в профиле Кати, она с сыном позирует на озере. Вероятно, водоем расположен недалеко от загородного дома знаменитости Киевской области. Поэтому Осадчая решила устроить семейную прогулку, чтобы насладиться теплыми осенними днями, на смену которым совсем скоро придет пасмурная погода.

Для прогулки телеведущая выбрала розовые шорты и белую футболку. На плечи она накинула полосатую бело-розовую кофту. Соединила такой наряд со стильными балетками.

Звездная мамочка не наносила косметику на лицо, демонстрируя естественную красоту. Она собрала волосы в пучок сзади и дополнила образ солнцезащитными очками.

Иван позировал рядом с мамой, однако был обращен спиной к камере. Она еще не решается показать его лицо общественности.

"На фото два поклонника лета", – написала под фото Катя.



Катя Осадчая с сыном Иваном / Instagram / @kosadcha