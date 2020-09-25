Українська телеведуча Катя Осадча поділилася рідкісним фото з сином. Вона показала, як разом з Іваном відправилася на озеро, де теплого осіннього дня відпочила.

Катя Осадча поділилася сімейним знімком на особистій сторінці в інстаграмі. Саме там вона розповідає про особливі моменти з життя і з радістю ділиться з шанувальниками відповідними кадрами.

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На останній світлині, яка з'явилася у профілі Каті, вона із сином позує на озері. Ймовірно, водойма розташована неподалік заміського будинку знаменитості, що на Київщині. Тому Осадча вирішила влаштувати сімейну прогулянку, щоб отримати задоволення від теплих осінніх днів, на зміну яким зовсім скоро прийде похмура погода.

Для прогулянки телеведуча обрала рожеві шорти і білу футболку. На плечі вона накинула смугасту біло-рожеву кофту. Поєднала таке вбрання із стильними балетками.

Зіркова матуся не наносила косметику на обличчя, демонструючи природну красу. Вона зібрала волосся у пучок ззаду і доповнила образ сонцезахисними окулярами.

Іван позував поруч із мамою, проте був обернений спиною до камери. Вона ще не наважується показати його обличчя громадськості.

"На фото двоє прихильників літа", – написала під фото Катя.



Катя Осадча з сином Іваном / Instagram / @kosadcha