Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов в очередной раз очаровали поклонников новой совместной фотографией. Пара позировала в собственном доме в домашней одежде.

Катя и Юрий любят радовать поклонников эффектными кадрами и постоянно делают это. За их личными страницами в инстаграме следят сотни тысяч людей, которые восхищаются парой и радуются их любви.

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Новое фото Осадчей и Горбунова

На днях телеведущие позировали в роскошном загородном доме. Фотографию они решили сделать, сидя на лестнице. Влюбленные нежно обнимали друг друга, прислонялись, искренне радовались и наслаждались моментом.

Катя позировала в стильной пижаме с черно-белым принтом в клетку. Наряд состоял из штанов и рубашки, рукава которой были украшены декоративными перьями белого цвета. Осадчая дополнила look браслетами и кольцом. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала красивый макияж с акцентом на глаза.

Любимый Кати также предстал перед камерой в пижаме, которая состояла из шорт и рубашки. Его одежда была черного цвета, с принтом в белый горошек. Оба телеведущих изображены на фото босиком, что придает фотографии особой, домашней атмосферы.

Греемся объятиями и ждем бабье лето,

– написала в заметке звезда.