Зіркове подружжя телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова вкотре замилувало мережу спільним кадром. Закохані вирішили сфотографуватися під час обіду.

Катя Осадча та Юрій Горбунов полюбляють ділитися спільними світлинами з шанувальниками. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 959 тисяч користувачів мережі, ведучий та актор вкотре опублікував миловидний кадр, де зображений разом із коханою.

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Нове фото Осадчої та Горбунова

В середу, 11 листопада, подружжя вирішило разом пообідати. Під час насиченого робочого дня закохані знайшли декілька хвилин, щоб побути вдвох та відпочити. Пара поласувала смачними стравами в одному з фешенебельних ресторанів Києва. На знімку закохані з ніжністю дивляться один на одного і усміхаються.

Для обіду з коханим Катя Осадча обрала білу футболку, яку поєднала з чорним низом. Волосся телеведуча зібрала у хвіст ззаду і збоку прикрасила зачіску шпилькою. На обличчі вона зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну красу. Закінчила look лаконічними аксесуарами – браслетами і підвіскою. Юрій позував поруч із дружиною у чорному одязі.

Мі-мі-мі під час обіду! Середа – маленька п'ятниця!

– написав Горбунов у дописі.



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Instagram / @gorbunovyuriy