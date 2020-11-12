Катя Осадча та Юрій Горбунов замилували мережу романтичним фото
Зіркове подружжя телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова вкотре замилувало мережу спільним кадром. Закохані вирішили сфотографуватися під час обіду.
Катя Осадча та Юрій Горбунов полюбляють ділитися спільними світлинами з шанувальниками. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 959 тисяч користувачів мережі, ведучий та актор вкотре опублікував миловидний кадр, де зображений разом із коханою.
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Нове фото Осадчої та Горбунова
В середу, 11 листопада, подружжя вирішило разом пообідати. Під час насиченого робочого дня закохані знайшли декілька хвилин, щоб побути вдвох та відпочити. Пара поласувала смачними стравами в одному з фешенебельних ресторанів Києва. На знімку закохані з ніжністю дивляться один на одного і усміхаються.
Для обіду з коханим Катя Осадча обрала білу футболку, яку поєднала з чорним низом. Волосся телеведуча зібрала у хвіст ззаду і збоку прикрасила зачіску шпилькою. На обличчі вона зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну красу. Закінчила look лаконічними аксесуарами – браслетами і підвіскою. Юрій позував поруч із дружиною у чорному одязі.
Мі-мі-мі під час обіду! Середа – маленька п'ятниця!
– написав Горбунов у дописі.
Юрій Горбунов і Катя Осадча / Instagram / @gorbunovyuriy
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