Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов в очередной раз очаровали сеть совместным кадром. Влюбленные решили сфотографироваться во время обеда.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов любят делиться общими фотографиями с поклонниками. На личной странице в Инстаграме, за которой следят 959 тысяч пользователей сети, ведущий и актер в очередной раз опубликовал миловидный кадр, где изображен вместе с любимой.

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Новое фото Осадчей и Горбунова

В среду, 11 ноября, супруги решили вместе пообедать. Во время насыщенного рабочего дня влюбленные нашли несколько минут, чтобы побыть вдвоем и отдохнуть. Пара полакомилась вкусными блюдами в одном из фешенебельных ресторанов Киева. На снимке влюбленные с нежностью смотрят друг на друга и улыбаются.

Для обеда с любимым Катя Осадчая выбрала белую футболку, которую соединила с черным низом. Волосы певица собрала в хвост сзади и сбоку украсила прическу заколкой. На лице она сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту. Закончила look лаконичными аксессуарами – браслетами и подвеской. Юрий позировал рядом с женой в черной одежде.

Ми-ми-ми во время обеда! Среда – маленькая пятница!

– написал Горбунов в публикации.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Instagram / @gorbunovyuriy