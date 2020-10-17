Зіркове подружжя впродовж карантину об'їздило ледь не всю Київщину, відкриваючи для себе нові фантастичні локації. Від мандрівок Європою Каті Осадчій та Юрію Горбунову довелось відмовитися й восени, однак вони обрали чудовий тревел-напрямок в Україні, яким поділились з шанувальниками.

Зразкове подружжя українського шоу-бізнесу обожнює відпочинок на природі. Катя Осадча і Юрій Горбунов разом з сином Іваном часто влаштовували прогулянки Дніпром на яхті, за штурвалом якої був телеведучий, мальовничими парками і безлюдними пагорбами, а днями збирали гриби в лісі. На особистій сторінці в інстаграмі зірка показала фото з нової мандрівки.

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За тревел-напрямок пара обрала Затоплену церкву поблизу Ржищева, що на Київщині. Це унікальна церква, яка стоїть на воді, та одна з небагатьох споруд, яка вціліла після в селі Гусинці після розлиття Канівського водосховища 1971 року. Реставрація будівлі розпочалась 2011 року на пожертвувані кошти. Золоті куполи Спасо-Преображенської церкви, яка височіє над Дніпром, можна побачити з містечка Ржищева.

Якщо немає можливості мандрувати Європою, мандруємо околицями. Давно збирались з'їздити до затопленої церкви, ось нарешті трапилась нагода,

– написала Катя Осадча.



Затоплена церква поблизу Ржищева / Фото Instagram / @kosadcha

Для прогулянки подружжя обрало комфортні вбрання. Телеведуча постала у спортивних штанах нюдового кольору і пісочному короткому осінньому пальті, доповнивши образ білими кросівками. У той час Юрій Горбунов обрав сіру спортивну кофту, чорні штани, кросівки і сонцезахисні окуляри.



Катя Осадча поблизу Затопленої церкви / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото Instagram / @gorbunovyuriy

Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото Instagram / @gorbunovyuriy



Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото Instagram / @gorbunovyuriy