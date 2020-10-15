Зіркове подружжя Юрія Горбунова та Каті Осадчої є одним з найвідоміших в українському шоу-бізнесі. Днями пара вирушила на прогулянку лісом. Вони назбирали грибів та гарно провели час.

Катя Осадча та Юрій Горбунов днями вирушили на відпочинок з сином Іваном. Вільний час подружжя провело на прогулянці в лісі. Зворушливі сімейні світлини вони опублікували на своїх сторінках в інстаграмі.

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Юрій та Катя, гуляючи лісом, також назбирали дві корзини грибів, світлинами яких вони також поділилися з шанувальниками. Зірка "Світського життя" також показала гарний осінній образ.

Look Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Українська телеведуча позувала в білій кофтинці або футболці. Її Катя вдало поєднала з бежевими спортивними штанами та недовгим осіннім пальтом. Стильний аутфіт доповнювали білі кросівки, а також червона сумочка, яку ведуча вдягнула через плече.



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Завершували образ коричневі сонцезахисні окуляри. Для зручності Катя зв'язала волосся у хвіст. На прогулянку вона вирушила без макіяжу, вкотре похизувавшись натуральною вродою. На світлинах позував також син Іван, щоправда, спиною до камери.

Стрічка соціальних мереж розділилася на два табори – вибори і гриби, ми приєдналися до других. І вам радимо, в лісі чудово,

– підписала сімейні кадри Катя Осадча.



Катя Осадча з сином / Instagram / @kosadcha

Юрій Горбунов для активного відпочинку вдягнув сіре худі на замку та чорні штани. Також він обрав синю жилетку й кепку.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy