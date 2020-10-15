14 жовтня 24 роки тому американська поп-виконавиця Мадонна вперше стала матір'ю. З нагоди цього артистка опублікувала архівну світлину з маленькою Лурдес Леон.

Популярна американська виконавиця Мадонна 24 роки тому вперше стала мамою. Так, 14 жовтня в співачки народилась донечка Лурдес. З нагоди свята Мадонна опублікувала на офіційній сторінці в інстаграмі архівне фото.

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62-річна артистка поділилась з шанувальниками чорно-білою сімейною світлиною, на якій Мадонна позує ще в молодому віці. Вона постала в топі й штанах та з кучерявим волоссям. Співачка радісно усміхається та тримає на руках маленьку Лурдес.

Також Мадонна зворушливо привітала донечку. "З днем народження, маленька зірочко! Ніколи не забувай про те, хто ти є", – написала вона під кадром.



Мадонна з донькою Лурдес / Instagram / @madonna

Шанувальники бурхливо відреагували на архівну світлину та доєдналися до привітань. "Неймовірна світлина", "Яке гарне фото", "Як матір, так і донька – справжня краса! З днем народження, дорога Лоло!", "З днем народження, красуне", – написали підписники в коментарях.