14 октября 24 года назад американская поп-исполнительница Мадонна впервые стала матерью. По случаю этого артистка опубликовала архивную фотографию с маленькой Лурдес Леон.

Популярная американская исполнительница Мадонна 24 года назад впервые стала мамой. Так, 14 октября у певицы родилась дочь Лурдес. По случаю праздника Мадонна опубликовала на официальной странице в инстаграме архивное фото.

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62-летняя артистка поделилась с поклонниками черно-белой семейной фотографией, на которой Мадонна позирует еще в молодом возрасте. Она предстала в топе и брюках и с вьющимися волосами. Певица радостно улыбается и держит на руках маленькую Лурдес.

Также Мадонна трогательно поздравила дочь. "С днем рождения, маленькая звездочка! Никогда не забывай о том, кто ты есть", – написала она под кадром.



Мадонна с дочкой Лурдес / Instagram / @madonna

Поклонники бурно отреагировали на архивную фотографию и присоединились к поздравлениям. "Невероятное фото", "Какое красивое фото", "Как мать, так и дочь – настоящая красота! С днем Рождения, дорогая Лоло!", "С днем рождения, красавица", – написали подписчики в комментариях.