Звездные супруги на протяжении карантина объездили едва ли не всю Киевщину, открывая для себя новые фантастические локации. От путешествий по Европе Кате Осадчей и Юрию Горбунову пришлось отказаться и осенью, однако они выбрали замечательное тревел-направление в Украине, которым поделились с поклонниками.

Образцовая чета украинского шоу-бизнеса обожает отдых на природе. Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с сыном Иваном часто устраивали прогулки по Днепру на яхте, за штурвалом которой был телеведущий, по живописным паркам и безлюдным холмам, а на днях собирали грибы в лесу. На личной странице в Инстаграме звезда показала фото нового путешествия.

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Для тревел-направления пара выбрала затопленную Церковь вблизи Ржищева Киевской области. Это уникальная церковь, которая стоит на воде, и одно из немногих сооружений, которое уцелело после в селе Гусинцы после разлития Каневского водохранилища 1971 года. Реставрация здания началась в 2011 году на пожертвованные средства. Золотые купола Спасо-Преображенской церкви, которая возвышается над Днепром, можно увидеть из городка Ржищева.

Если нет возможности путешествовать по Европе – путешествуем по окрестностям. Давно собирались съездить в затопленную церковь, вот наконец-то представилась возможность,

– написала Катя Осадчая.

Затопленная церковь вблизи Ржищева / Фото Instagram / @kosadcha

Для прогулки супруги выбрали комфортные наряды. Телеведущая предстала в спортивных штанах нюдового цвета и песочном коротком осеннем пальто, дополнив образ белыми кроссовками. В то время Юрий Горбунов выбрал серую спортивную кофту, черные брюки, кроссовки и солнцезащитные очки.



Катя Осадчая вблизи Затопленной церкви / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото Instagram / @gorbunovyuriy​

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото Instagram / @gorbunovyuriy​

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото Instagram / @gorbunovyuriy