Популярна українська телеведуча Катя Осадча провела декілька днів на березі моря в Туреччині. Зірка відправилася у мандрівку не лише з чоловіком, а й з подругами і вже встигла поділитися яскравими кадрами.

Знаменитість опублікувала декілька фото на особистій сторінці в інстаграмі. Саме там вона показує понад 1,5-мільйонній аудиторії підписників найемоційніші моменти з життя.

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У Туреччину Катя Осадча та Юрій Горбунов відправилися після дня народження ведучої. Колеги вирішили зробити їй сюрприз і подарували путівку на море. Проте виявилося, що закохані поїхали не удвох, а ще в компанії подруг Катерини.

В останній публікації, яка з'явилася у профілі зірки, на знімках вона позувала з дівчатами на фешенебельній яхті та біля арки, де також фотографувалася з коханим. На обличчях жінок сяють усмішки. Вони щасливі, що під час насиченої роботи змогли знайти декілька днів для релаксу.

Якщо сміх подовжує життя, то ця коротка мандрівка подовжила життя років на п'ятдесят,

– написала в дописі Осадча.

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