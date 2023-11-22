Залишились лічені дні: коли святкуватимуть Катерини за новим церковним календарем
Згідно з новим церковним календарем, свято великомучениці Катерини цьогоріч відзначається 24 листопада. Вона – покровителька шлюбу та щасливого сімейного життя.
Тому люди цього дня йдуть до церкви та просять у Катерини легких пологів, сімейного добробуту й хороших наречених. Більше про традиції свята читайте на сайті 24 Каналу.
Візьміть до уваги Православний календар на листопад: як зміняться дати релігійних свят
Раніше День святої Катерини святкували 7 грудня. Це одне із чотирьох великих жіночих свят у християнстві.
Традиції цього дня
Цей день також називають "святом дівочої долі". Адже вважається, що Катерина допомагає знайти нареченого. Тому ввечері заведено ворожити на судженого. А цілий день дівчата готуються та роблять смачні страви. Хлопці можуть приходити без запрошення, проте лише тоді, коли закінчаться гадання.
Зранку дівчата обов'язково ходять до церкви, моляться іконі святої Катерини та ставлять свічку. У цей день чоловіки влаштовують перегони на санях, а жінки їх підтримують. Тому Катерину в народі ще називають Санницею.
Народні прикмети на цей день
- Якщо в цей день буде ясно світити сонце, то очікуйте на холодну зиму.
- Якщо сніг ще не випав, наступного року не буде багатого врожаю.
- Якщо зірки на небі маленькі, готуйтесь до сильного снігопаду.
- Якщо журавлі вже відлетіли в теплі краї, то потеплінь більше не буде.
- Якщо день видасться теплим, то у другій половині грудня вдарять морози.