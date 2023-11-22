Залишились лічені дні: коли святкуватимуть Катерини за новим церковним календарем

22 листопада 2023, 17:38
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Згідно з новим церковним календарем, свято великомучениці Катерини цьогоріч відзначається 24 листопада. Вона – покровителька шлюбу та щасливого сімейного життя.

Тому люди цього дня йдуть до церкви та просять у Катерини легких пологів, сімейного добробуту й хороших наречених. Більше про традиції свята читайте на сайті 24 Каналу

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Раніше День святої Катерини святкували 7 грудня. Це одне із чотирьох великих жіночих свят у християнстві. 

Традиції цього дня 

Цей день також називають "святом дівочої долі". Адже вважається, що Катерина допомагає знайти нареченого. Тому ввечері заведено ворожити на судженого. А цілий день дівчата готуються та роблять смачні страви. Хлопці можуть приходити без запрошення, проте лише тоді, коли закінчаться гадання. 

Ворожіння на Катерини / Фото depo.ua

Зранку дівчата обов'язково ходять до церкви, моляться іконі святої Катерини та ставлять свічку. У цей день чоловіки влаштовують перегони на санях, а жінки їх підтримують. Тому Катерину в народі ще називають Санницею.  

Народні прикмети на цей день 

  • Якщо в цей день буде ясно світити сонце, то очікуйте на холодну зиму.
  • Якщо сніг ще не випав, наступного року не буде багатого врожаю.
  • Якщо зірки на небі маленькі, готуйтесь до сильного снігопаду. 
  • Якщо журавлі вже відлетіли в теплі краї, то потеплінь більше не буде.
  • Якщо день видасться теплим, то у другій половині грудня вдарять морози.
Автор: Марія Примич