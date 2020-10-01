Прима-балерина Катерина Кухар вкотре стала суддею розважального шоу "Танці з зірками 2020". Після 5 випуску вона відверто розповіла, хто став її фаворитом випуску.

Зіркова суддя розважального шоу зізналась, що найбільше у 5 випуску її вразив виступ Сергія Мельника та Аделіни Делі. Про це Катерина Кухар написала на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Фаворитом для мене в цьому ефірі, однозначно, став танець з мотивів фільму "У джазі тільки дівчата" у виконанні Сергія Мельника та Аделіни Делі. Ви молодці! Це був несподіваний і стрімкий прорив! Дивлячись на такі приклади, всім бажаю не здаватися і йти за своєю мрією!" – написала Катерина Кухар.

Окрім цього, прима-балерина додала, що є любителькою кіно. за словами Катерини Кухар, стрічки "дають нам можливість прожити інше життя, побути героєм іншого роману". Тому саме 5 ефір був особливо атмосферним, адже всі учасники "Танців з зірками 2020" могли перевтілитись в улюблених персонажів. Водночас Катерина Кухар не приховувала: хотіла б виставляти пара по дві оцінки.

"Як шкода, що у мене є можливість ставити учасникам тільки одну оцінку, а не дві, як у фігурному катанні, де одна з оцінок – за техніку, а друга – за артистизм", – додала вона.

Яким був виступ Сергія Мельника і Аделіни Делі

У вечір кіноперевтілень колишній "Холостяк" Сергій Мельник не обрав образ Джеймса Бонда, якого так очікували глядачі та судді. перед виступом він зізнався, що програв суперечку своїй партнерці по "Танцях" Аделіні Делі. Саме тому харизматичний українець приміряв образ жінки.

Пара станцювала постановку у стилі культового фільму "У джазі тільки дівчата". Аделіна Делі постала в образі Мерилін Монро, а Сергій Мельник – "Дафни".

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